Vídeo: Infraero inicia segunda etapa das obras da pista do Aeroporto

Manaus - A Infraero iniciou nesta semana a segunda etapa das obras de recuperação do pavimento na pista de pousos e decolagens do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus (AM). Os trabalhos, iniciados na última segunda-feira (22), com conclusão prevista para 20 de dezembro, têm caráter preventivo e o objetivo de manter os níveis de segurança das operações no terminal manauara.

Com investimentos de R$ 27 milhões, essa segunda etapa é uma continuação programada das obras que tiveram início em agosto do ano passado. A Infraero recomenda aos passageiros que tiverem comprado passagens dentro do período das obras que entrem em contato com a companhia aérea responsável por seu voo para saber se o horário do voo foi remanejado.

O presidente da Infraero, Brigadeiro Paes de Barros, vai inspecionar os trabalhos na pista nesta sexta-feira (26). A visita começa às 14h (horário local), no auditório do aeroporto Eduardo Gomes. Na oportunidade, também estará presente o diretor de Operações e Serviços Técnicos da Infraero, Brigadeiro André Luiz Fonseca e Silva, que fará explicações técnicas sobre as obras à imprensa. Na sequência, os veículos de comunicação da cidade terão a oportunidade de visitar, in loco, os trabalhos de recuperação do pavimento.

Interdição

Para realização dos serviços, a pista está sendo interditada às segundas, quartas e sábados, das 16h às 23h; e terças, quintas e sextas das 17h às 23h. A definição de interdição da pista levou em consideração o menor impacto para os passageiros. O planejamento da obra contou com a participação das companhias aéreas e todos os voos previstos para esse intervalo foram remanejados para outros horários de acordo com a disponibilidade de cada empresa.

Ao todo, das oito empresas aéreas que operam voos regulares no terminal manauara, cinco remanejaram suas operações no período da intervenção na pista: Avior, Azul, Gol, Latam e MAP Linhas Aéreas. É importante frisar que as empresas aéreas são responsáveis por reprogramar suas rotas e horários, e neste caso, sugerimos contato com as mesmas para maiores esclarecimentos.

Aeroporto premiado

O Eduardo Gomes foi apontado pela pesquisa Aeroportos + Brasil 2019, divulgada pelo Ministério da Infraestrutura, como melhor terminal aeroportuário de 2018 na categoria de até 5 milhões de passageiros processados por ano. Com capacidade para receber 18,2 milhões de passageiros por ano, o aeroporto de Manaus movimenta, diariamente, cerca de 8 mil passageiros. No primeiro semestre de 2019, O terminal registrou recorde na movimentação de passageiros. Foram mais de 1,4 milhão de embarques e desembarques – alta de 10% em relação ao mesmo período de 2018, quando 1,3 milhão de pessoas viajaram pelo aeroporto.

O terminal oferece aos passageiros 88 estabelecimentos dos mais variados segmentos, como lojas de artesanato e produtos típicos da região, bijuterias, locadoras de veículos, lanchonetes, agências de câmbio e turismo, banca de revistas e caixas eletrônicos. Os usuários também encontram um terminal acessível, com banheiros e telefones adaptados e equipamentos que auxiliam no embarque e desembarque de passageiros com necessidade de assistência especial.

*Com informações da assessoria

Assista a reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Juliano Couto/ TV Em Tempo

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Ministro alemão visita Amazonas e elogia projetos ambientais no Estado