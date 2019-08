Ceti Maria Izabel retorna às aulas nesta quarta-feira (24) em Iranduba

Manaus- O Ceti Maria Izabel Desterro e Silva, localizado em Iranduba, retornou às aulas na manhã desta quarta-feira (24). A informação foi confirmada pelo secretário de Estado de Educação (Seduc-AM), Luiz Castro, após visita técnica à instituição de ensino. A volta das atividades é resultado do trabalho conjunto da secretaria com a Defesa Civil.

Os secretários-executivos de Gestão, Rômulo Zurra; do Interior, professora Ana Maria; e Pedagógico, Raimundo Barradas, acompanharam o titular da Seduc-AM ao Ceti na terça-feira (23) e comprovaram o funcionamento do gerador, que permitiu o retorno das atividades.

“Nosso trabalho é para o retorno total das aulas até o fornecimento de energia elétrica ser normalizado. O gestor da escola, Alan Sobreira, está conversando com a equipe docente para um planejamento e um cronograma diferenciados a fim de conter os prejuízos desses últimos dias. Nosso apoio é total, sempre pensando nos estudantes e na comunidade”, salientou Luiz Castro.

Atuação

A ação emergencial teve início ainda na noite de segunda-feira (22), quando a equipe de Gestão da Seduc-AM foi até Iranduba e Manacapuru para evitar a perda de merenda escolar armazenada e garantir a segurança alimentar dos alunos. Somente em Manacapuru, os profissionais de logística e nutrição da secretaria conseguiram impedir o estrago de cinco toneladas de alimentos.

Apagão

Os municípios de Iranduba e Manacapuru estão com o fornecimento de energia interrompidos desde a semana passada. O problema teve início na última sexta-feira (19) e os trabalhos do Governo do Estado estão ininterruptos desde então.

Integrada à Defesa Civil, a Seduc-AM visa o restabelecimento do fornecimento de energia e água para as escolas estaduais, também auxiliando a sociedade em geral e provendo eletricidade ao maquinário de poços artesianos, localizados nas instituições de ensino.

*Com informações da assessoria

