Vídeo: oito toneladas de pirarucu ilegal são apreendidas no AM

Manaus - Na manhã desta terça-feira (23) um homem de 34 anos foi preso e teve a embarcação apreendida junto com o pescado ilegal no município de Tabatinga (localizado a 1.106 km da capital Manaus).

A embarcação estava com sacolas de peixes legalizados e outras sem identificação. A mercadoria foi pescada em localidades do auto Solimões e seguiria para a cidade de Letícia, localizada na Colômbia, que faz fronteira com o Brasil.

Relembre casos no AM

Em abril deste ano, mais de uma tonelada de pirarucu ilegal em um barco que vinha do município de Tefé. Com o aumento do crime no estado, policiais do Batalhão Ambiental intensificam as vistorias nas embarcações.

No mesmo período, 11 toneladas de alimentos estragados foram apreendidos em Manaus e, entre eles, o pescado estava na lista dos alimentos impróprios para o consumo humano.

