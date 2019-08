Mulher dança nua durante show de forró em Manaus

Manaus- Na última segunda-feira (22), um cantor surpreendeu a todos ao pôr duas mulheres nuas no palco da casa noturna "Xote Bar", onde realizada um show. O estabelecimento está situado em frente à quadra da Escola de Samba Aparecida, no bairro Aparecida, Zona Sul de Manaus.

No vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra uma mulher no palco completamente nua. Uma outra mulher que aparece dançando na gravação, também teria tirado toda a roupa durante a apresentação do cantor.

O cantor da banda Forró na Pegada, Gabriel Tavares, conhecido como Biell Loop, já se envolveu em outra polêmica. Em março desde ano, ele apareceu em um vídeo, onde supostamente tem relações sexuais com um porco.

Na época, Gabriel foi denunciado pela presidente da Comissão de Meio Ambiente e Proteção dos Animais da Assembleia Legislativa do Amazonas (Ale-am), deputada Joana Darc (PR), pelo crime de maus-tratos.

Após a denúncia, o cantor prestou depoimento na sede da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente (Dema) e negou que fosse ele que aparece no vídeo praticando sexo com um porco.



