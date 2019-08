População em situação de rua é atendida em ações do Julho Amarelo

Manaus - Moradores de rua receberam nesta quarta-feira (24), uma ação de saúde, dentro da programação do Julho, Amarelo movimento que tem como objetivo a intensificação das ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais. A ação aconteceu no Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP), no bairro Petrópolis, zona Sul.

A gerente Distrito de Saúde (Disa) Sul, Tânia Regina Muniz, informou que a ação ofereceu testagem rápida para hepatites B e C, HIV e sífilis, além de orientação em saúde bucal, busca ativa para detecção de casos de tuberculose, exame preventivo, exame dermatológico com foco na detecção de hanseníase e Educação em Saúde para alertar sobre sintomas das hepatites virais.

“Pessoas em situação de rua estão expostas a diversos fatores de risco que ampliam a vulnerabilidade às doenças. E ações como a realizada no Centro POP são importantes para estabelecer um vínculo entre os serviços de saúde e a população em situação de rua, facilitando o acesso ao atendimento”, destacou Tânia.

De acordo com o resultado dos exames realizados no Centro POP, os pacientes serão encaminhados para atendimento e acompanhamento nas unidades de saúde.

Hepatites virais

A hepatite é a inflamação do fígado e pode ser causada por vírus (tipo A, B, C, D e E). Os tipos B, C e D são os mais graves, com transmissão por relação sexual desprotegida, transfusão sanguínea e derivados do sangue, assim como o compartilhamento de seringas, escova de dente, lâmina de barbear, alicate de unha e outros objetos perfurocortantes.

Na maioria dos casos, as hepatites não apresentam sintomas. Quando surgem, os sintomas podem ser: cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Fundação realiza exames e vacinação durante campanha contra Hepatites

Prefeitura atua para combater baixa cobertura vacinal de crianças