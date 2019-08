Latas de cervejas terão homenagem aos 350 anos de Manaus

Manaus - Uma parceria assinada entre a Prefeitura de Manaus e a distribuidora Rio Solimões, representante das cervejas Itaipava, Crystal e Petra, nesta quarta-feira (24), vai permitir colocação da marca dos 350 anos de Manaus em 12 milhões de latinhas de cerveja.

A marca foi criada pela Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom) valorizando aspectos regionais como a fauna, após concurso que definiu o sauim-de-manaus como o mascote da cidade.

A princípio seriam estampados apenas dois milhões de latinhas, mas a empresa decidiu ampliar a produção para 12 milhões de unidades das marcas administradas pela empresa.

“Eles iam fazer 2 milhões e aumentaram mais 10 milhões de latinhas, o que é uma coisa muito boa para divulgar o aniversário da nossa cidade. Esta ação é fruto de parceria que nós fizemos com a empresa, que além deste ato, também vai adotar uma passarela na avenida Djalma Batista e vai ser responsável pela revitalização de uma praça próxima. A iniciativa público-privada é um legado que vamos deixar neste governo e ter o emblema dos 350 anos nas latinhas é mais uma forma que encontramos de homenagear Manaus”, destacou o prefeito Arthur Virgílio Neto.

Para o presidente da distribuidora Rio Solimões, Alcides do Faria, a edição especial será uma forma de a empresa participar das comemorações do aniversário de 350 anos da cidade de Manaus.

“Para nós representa muito. É com muito carinho que estamos dando essa contribuição para esse momento histórico, um marco de 350 anos desta querida e maravilhosa cidade de Manaus. É uma forma de retribuir o carinho que o manauara, que o amazonense tem pelas nossas marcas Crystal, Itaipava e Petra”, declarou Alcides.

As latas com a marca de 350 anos de Manaus estarão disponíveis a partir do mês de setembro.

*Com informações da assessoria

