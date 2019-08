Avião cai em área de mata no interior do Amazonas

Manaus - Uma aeronave caiu em uma área de mata nas proximidades do município de Autazes (distante 112 quilômetros de Manaus). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) nesta quinta-feira (25).

De acordo com o 2º sargento Denis Wilson Ferreira, uma equipe de bombeiros que está no município realizando a operação "Festa do Leite" foi deslocada para o local do acidente.

Há informações que uma pessoa morreu durante a queda da aeronave, mas a informação ainda não é oficial. Ainda não foi informado quantos tripulantes estavam no avião.

Leia mais:



Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

De olho em vaga na final da Série D, Manaus FC busca 'arrumar a casa'