Movimentos fazem manifestação contra o governo Bolsonaro, em Manaus

Manaus – Representantes de movimentos sindicais e partidários contra o governo do presidente Jair Bolsonaro realizaram, na manhã desta quinta-feira (25), por volta das 7h, uma manifestação na Bola da Suframa, na Zona Sul de Manaus.

Os manifestantes estavam com bandeiras e cartazes com palavras de ordem, como “Fora Bolsonaro”. O grupo fechou a avenida Ministro João Gonçalves, na BR-319, que dá acesso à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), onde o presidente participa da primeira reunião do CAS de 2019. A reunião também conta com a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes.

De acordo com a presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB-AM), Isis Tavares, o objetivo da manifestação é aproveitar a vinda de Jair Bolsonaro e de Paulo Guedes para cobrar as promessas de campanha.

“Manaus foi uma das cidades que mais deu votos a Jair, mas até agora, em seis meses de governo, não estamos tendo nenhum retorno do que foi prometido para a população”, declarou Isis Tavares.

Isis Tavares | Foto: Leonardo Mota - Portal Em Tempo

Ainda segundo a presidente da CTB-AM, Manaus tem quase 600 mil pessoas desempregadas e não há nenhuma política de geração de emprego e renda para os manauaras.

“O que vemos é o PIB em decadência. O presidente Bolsonaro comparar a Amazônia como uma moça virgem que todo tarado quer. Que vai entregar a Amazônia para as mineradoras”, afirmou.

Para Isis Tavares, a Zona Franca de Manaus corre grande risco de acabar. “A tendência é que as grandes empresas deixam o nosso polo. Algumas empresas de refrigerantes já saíram da cidade. O governo federal precisa começar a trabalhar e gerar empregos”, desabafa.

Sobre a reforma da Previdência, a presidente destacou que haverá penalização para o trabalhador. “Hoje existe cerce de 14 milhões de desempregados no Brasil, com a reforma haverá um grande bolsão de pobreza”, alerta.

A manifestação foi finalizada por volta das 10h30. Além da reunião do CAS, Bolsonaro participou de uma solenidade de entrega de medalhas para alunos de Manaus que participaram da Olimpíadas de matemática no Japão.

