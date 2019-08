Afeam realiza leilão público de bens móveis e imóveis, em Manaus

Manaus- A Agência de Fomento do Estado do Amazonas S. A. (Afeam) realizará, no dia 2 de setembro, um leilão público de bens não de uso, móveis, imóveis, e bens inservíveis. Ao todo, serão leiloados 13 lotes, incluindo terrenos, imóveis e equipamentos.

Os itens serão vendidos pelo maior lance na forma especificada no edital, disponível no site da Agência e do leiloeiro público oficial.

Podem participar do leilão pessoas físicas que estiverem na livre administração de seus bens e por todas as pessoas jurídicas regularmente constituídas. O leilão está marcado para 9h, do dia 2 de setembro, na sede da Afeam, na avenida Constantino Nery, no bairro de Flores, zona centro-sul de Manaus.

A participação online exigirá cadastro prévio no endereço eletrônico do leiloeiro e estará sujeita as regras e restrições constantes no edital do leilão.

Os bens que integram o leilão estarão expostos para visitação mediante agendamento prévio, conforme orientação publicada no edital. A lista completa e as fotos dos lotes estão disponíveis no site da Afeam: www.afeam.am.gov.br e www.leiloesdonorte.com.br

*Com informação da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

População em situação de rua é atendida em ações do Julho Amarelo