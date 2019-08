Vídeo: vítimas de queda de avião em Autazes recebem atendimento

O Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA) foi responsável em resgatar os dois sobreviventes | Foto: Divulgação / SSP-AM

Duas pessoas, que estavam na aeronave do acidente aéreo no município de Autazes (a 112 quilômetros de Manaus), na manhã desta quinta-feira (25), foram socorridas e encaminhadas para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. Conforme a Força Aérea Brasileira (FAB), o avião modelo Baron B-58 transportava o piloto, uma passageira e um cadáver, que seria levado para o Pará.



O Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), foi responsável em resgatar os dois sobreviventes. Antes da chegada do resgate aéreo, uma das vítimas havia dado entrada em um hospital de Autazes e depois foi levada o HPS João Lúcio, em Manaus.

De acordo com o 2º sargento Denis Wilson Ferreira, bombeiros auxiliam no resgate | Foto: Divulgação / SSP-AM

Conforme o capitão da Polícia Militar Everton Souza, responsável pelo policiamento no município de Autazes, até o momento da chegada da equipe da SSP as vítimas ainda não haviam sido identificadas. "Uma pessoa foi resgatada e levada ao hospital de Autazes. A outra foi encaminhada para Manaus e havia um corpo no local. Ainda não temos informações sobre a causa do acidente", afirmou o PM, acrescentando que o avião caiu nas proximidades do rio Mutuca.



De acordo com o 2º sargento Denis Wilson Ferreira, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, que está no município realizando a operação "Festa do Leite", foi deslocada para auxiliar no trabalho de resgate.

