Vídeo: protesto de motoristas afeta distribuição de combustíveis no AM

Manaus- Na manhã desta quarta-feira (24), motoristas, que dirigem por aplicativos em Manaus, continuam a realizar protestos e a interromper o fluxo de caminhões, que distribuem

na capital amazonense. A paralisação acontece desde a última segunda-feira (22).

Estacionados nas vias de acesso da estrada do Marapatá, localizada no Distrito Industrial, Zona Leste de Manaus, os motoristas bloqueiam as saídas e contribuem para o desabastecimento em alguns postos. Na estrada ficam localizadas as sedes de diversas distribuidoras de combustíveis.

A manifestação começa afetar alguns postos de gasolina, que ficaram sem abastecimento desde a madrugada desta quarta-feira (24). Os frentistas são orientados a dizer aos consumidores que o combustível acabou.

O protesto dessa quarta terminou no inicio da tarde, quando equipes da Polícia Militar e do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) ameaçaram rebocar os carros e prender os motoristas.

