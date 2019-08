Vídeo: apagão em Manacapuru já dura quase uma semana

Assista a reportagem | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- Contabilizando seis dias sem energia elétrica em Manacapuru, município localizado a 99 km de Manaus, moradores fazem protesto com fogueiras nas ruas principais contra a Amazonas Energia. A reportagem acompanhou a movimentação na última quarta-feira (24).

Toda a cidade sofre com o desabastecimento de luz e água. As unidades de saúde não estão funcionando, quem precisa de atendimento tem que ir ao Hospital Geral Lázaro Reis, o único da cidade. A unidade hospitalar funciona por meio de gerador com óleo diesel.

Os trabalhadores do comércio na cidade sofrem, pois precisam comprar gelo para não perderem a mercadoria que precisa ser refrigerada. A estimativa da Amazonas Energia é regularizar o fornecimento nesta quinta feira (25), quando 60 megawatts estarão sendo gerados na usina de Iranduba, município que também sofre com o apagão desde a última sexta-feira (19).

