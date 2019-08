Quer castrar cão ou gato? 700 vagas são disponibilizadas em Manaus

Manaus - Mais 700 vagas serão disponibilizadas , a partir desta sexta-feira, (26), para a realização de procedimentos de castração de cães e gatos, nas unidades móveis do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), que estão localizadas no Instituto Federal do Amazonas (Ifam), na zona Leste, e no Centro Social Urbano (CSU), no Parque 10, zona Centro-Sul. O agendamento é realizado apenas pelo Sistema CCZ Cidadão, por meio do endereço eletrônico http://ccz.manaus.am.gov.br.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) alerta que os tutores dos animais têm a responsabilidade de comparecer na data e horários agendados e que devem avisar com antecedência caso não possa comparecer ao serviço. "A desistência ainda é grande, algo em torno de 37% do total das castrações agendadas. Portanto, os tutores ou responsáveis devem, em caso de impedimento, com antecedência mínima de 48 horas, comunicar ao centro que não poderão levar os animais a fim de que possamos inserir outros em agendamento de espera", avisa o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

Em levantamento realizado pela equipe de profissionais do CCZ, no período de 1º a 30 de junho passado, foram agendados 512 animais, entre cães e gatos. Desse universo, 323 realizaram a cirurgia e efetivamente foram castrados, o que equivale a 63,08% do total. Contudo, deixaram de ser submetidos ao serviço realizado no CCZ, 189 animais, ou seja, 36,92% do total agendado. "Nossas equipes acabam ficando momentaneamente ociosas porque o centro não foi informado dessas desistências por parte dos tutores", assinala o diretor do CCZ, médico veterinário Francisco Zardo.

Agendamento

Os tutores ou responsáveis pelos animais poderão acessar o Sistema CCZ Cidadão, disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), utilizando preferencialmente o navegador Chrome. Não será necessário realizar download ou instalação de aplicativo.

Acessando o sistema, a pessoa interessada deverá fazer um cadastro e em seguida acessar o CCZ Cidadão para realizar agendamento da castração de cães e gatos. Esse cadastro requer CPF e e-mail válidos do tutor do animal, e poderá ser feito por computador, smartphone ou por outro dispositivo com acesso à internet.

O Centro de Controle de Zoonoses, vinculado à Semsa, realiza também todos os anos a Campanha Antirrábica animal nas zonas urbana e rural (terrestre e fluvial). Além disso, oferta os serviços de esterilização cirúrgica de cães e gatos; registro e identificação eletrônica; fiscalização de procedimentos pós-cirúrgicos; visitas/fiscalização zoosanitárias; controle de animais sinantrópicos; educação em saúde e guarda responsável de animais e promoção e prevenção da raiva humana.

