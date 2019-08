Apenas 40% de energia está sendo gerada para Iranduba e Manacapuru

A Amazonas Energia esclarece, ainda, que instalou 75 grupos geradores para as duas localidades | Foto: Divulgação

Iranduba e Manacapuru - A Amazonas Energia divulgou, no fim da tarde desta quinta-feira (25), que está gerando energia equivalente a 40% da demanda dos municípios de Iranduba e de Manacapuru, com cerca de 17 MW de potência. O resultado, segundo a empresa, ocorre desde às 18h de ontem.

Nesta quinta-feira (25), conforme a concessionária, as últimas conexões foram concluídas e a expectativa de regularização total do fornecimento de energia é de que ocorra até o final desta semana.

A Amazonas Energia esclarece, ainda, que instalou 75 grupos geradores para as duas localidades, sendo 51 unidades na UTE de Iranduba, com capacidade para geração de 40 MW, e 24 máquinas na UTE de Manacapuru que irão gerar 20 MW, totalizando 60 MW para os dois municípios.

Além disso, a empresa instalou na cidade de Iranduba um grupo gerador de 300 kVA no hospital e outro de 175 kVA, em um dos poços do sistema de abastecimento de água. No município de Manacapuru, também foi instalado um grupo gerador de 300 kVA no hospital da cidade, outro de 600 kVA no sistema de abastecimento de água e um de 50 kVA, no Fórum de Justiça. O Governo também enviou grupos geradores às escolas das duas localidades afetadas.

A Amazonas Energia reforça que suas equipes continuarão trabalhando 24 horas por dia, até normalizar o fornecimento de energia nas cidades de Iranduba e Manacapuru.

*Com informações da assessoria

