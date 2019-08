Vítimas de incêndio em Manaus recebem ventiladores e botijas de gás

A entrega aconteceu no Centro Social e Cultural Zulândio, localizado no Educandos | Foto: Divulgação

Manaus - Mais de 400 famílias vítimas do incêndio ocorrido no bairro Educandos receberam da Prefeitura de Manaus, nesta quinta-feira, 25/7, a doação de ventiladores e cargas de botijas de gás de 13 quilos, adquiridos pelo Fundo Manaus Solidária.

A entrega aconteceu no Centro Social e Cultural Zulândio, localizado no mesmo bairro do sinistro, e teve apoio logístico das secretarias municipais da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e da Educação (Semed), além da Casa Militar e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).



“Desde dezembro estamos acompanhando cada uma dessas pessoas, primeiro com a entrega de donativos que foram doados pela população e agora com produtos custeados pelo município, dando a elas a possibilidade de um novo recomeço”, afirmou a presidente do Fundo, Elisabeth Ribeiro.

A aposentada Regila Menezes, 63, uma das vítimas do incêndio, agradeceu a prefeitura pela ação desta quinta-feira. “O incêndio levou muita coisa, mas com a ajuda de todos estamos conseguindo voltar a nossa vida normal”, disse.

Para Raimundo dos Santos, 72, a doação veio em boa hora. “Eu ainda estava sem ventilador e, hoje, estou ganhando um novinho. É muito importante que sempre estejam nos ajudando, nós perdemos tudo e estamos nos reestruturando”, relatou satisfeito.