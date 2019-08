Incêndio assusta moradores no bairro Nova Vitória, em Manaus

Fogo em vegetação no Nova Vitória, Zona Leste de Manaus | Foto: Marcely Gomes

Manaus - Um incêndio em um terreno baldio na noite dessa quinta-feira (25), assustou moradores da rua Salvador com travessa com a rua Manaus, no Nova Vitória, Zona Leste da Capital. O fogo se alastrou por volta das 19h. Moradores das proximidades acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) que foram até o local e controlaram as chamas.

De acordo com a assessoria dos Bombeiros, a solicitação para a área foi registrada como um incêndio em domicilio, mas quando chegaram ao local, era apenas uma queimada em vegetação, embora houvesse também um princípio de incêndio em residências, nas proximidades do terreno.

Após a contenção do fogo, o Corpo de Bombeiros demandou o ocorrido para o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAMB).

