Bairros das zonas Leste e Norte podem ficar sem água nesta sexta-feira

Manaus - Bairros das Zonas Norte e Leste de Manaus estão com problemas de no abastecimentos de água nesta sexta-feira, (26), por conta de falhas de energia elétrica no Sistema Rio Negro, localizado no bairro Armando Medes.

Em nota, a Águas de Manaus informou que a falha provocou problemas de automação no Sistema Rio Negro, o que compromete o funcionamento. "Equipes técnicas estão atuando desde a madrugada para solucionar o problema", diz um trecho da nota. A previsão de normalização é a partir da meia-noite deste sábado (27).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui

Bairros das zonas Leste e Norte de Manaus ficarão sem água