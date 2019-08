Bombeiros irão inaugurar unidade em Presidente Figueiredo

Presidente Figueiredo- O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), por meio do Comando de Bombeiros do Interior (CBI) vai inaugurar, na próxima segunda-feira (29), o 3º Pelotão Destacado de Bombeiro Militar (PDBM) da 1ª Companhia In dependente de Bombeiro Militar (CIBM) no município de Presidente Figueiredo.

A implantação da nova unidade é resultado de um Termo de Acordo Mútuo entre o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas e a Prefeitura do município. Ela será composta por 13 bombeiros militares e uma viatura de combate a incêndio, conforme explica o comandante geral do CBMAM, coronel BM Danízio Valente.

“O novo posto terá uma equipe de bombeiros qualificada para atuar em combate a incêndio, atendimento pré-hospitalar, mergulho autônomo, prevenção aquática, e será mais um braço nos atendimento da Região Metropolitana de Manaus”, explicou o comandante.

Além do aparato para o atendimento a ocorrências, o quartel terá um Núcleo de Atendimento Técnico, responsável pelo estudo, análise, planejamento e fiscalização das atividades relacionadas à prevenção e à segurança contra incêndios e controle de pânico em edificações e eventos, em conformidade com a legislação estadual.

Projetos sociais e obras

No local, já foram iniciadas as atividades do Projeto Educacional Bombeiro Mirim (Proebom) que possui cerca de 30 crianças matriculadas.

As reformas e adaptações do 3º PDBM foram iniciadas em dezembro de 2018, sendo que uma equipe de bombeiros já atua no local para apoiar nos preparativos da inauguração e ainda na prevenção de eventos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

'Quem passa trote para o Ciops pode ser punido', diz secretário