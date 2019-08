Cosama realiza treinamento e moderniza sistema comercial

Manaus- A Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) promoveu treinamento e capacitação de funcionários para o novo Sistema de Gestão Comercial (Gestcom), que permite o gerenciamento inteligente com foco em resultados sustentáveis, tendo por objetivo garantir qualidade e agilidade no atendimento ao público.

O gerente comercial da Cosama, Denison Gama, explica que o novo sistema possui um design moderno que permite consultas de débitos, consumo, contas pagas, tarifas e segunda vida de contas, além de certidão negativa de débitos.

“Esse Sistema, além de ser eficiente, visa atender a legislação estadual quanto à cobrança de débitos, além disso facilitando o atendimento ao cliente e diagnosticando os índices de faturamento e arrecadação”, enfatizou Gama.

O treinamento foi promovido por uma equipe técnica especializada de Minas Gerais, para os servidores da companhia que atuam na capital e em quatro municípios – Codajás, Manaquiri, Careiro da Várzea e Autazes.

O presidente da Cosama, Armando do Valle, relata que os próximos passos serão treinar e capacitar os funcionários de todos os municípios em que a Companhia atua, para que os usuários tenham atendimento personalizado e de mais qualidade.

“O novo sistema também será utilizado para impressão de contas, de forma rápida e segura, com smartphone e impressão simultânea no ato da leitura, por meio de impressora portátil, um avanço para as agências do interior”, destacou o presidente.

Outros Serviços

O Gestcom também permitirá à Companhia visualizar dados técnicos da rede de abastecimento de água e realizar serviços de cadastramento de redes utilizando ferramentas de última geração, visando o melhor benefício para implantação, atualização cadastral, captura de fotos e relatórios estatísticos, gerenciais e operacionais.

