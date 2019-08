Sejusc oferece emissão de documentos em Nova Olinda do Norte

Entre os dias 29 de julho e 3 de agosto a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), estará em Nova Olinda do Norte com as atividades do “PAC em Movimento”, projeto que oferece serviços como emissão de carteira de identidade e certidão de nascimento, além dos itens necessários para documentação básica.

O atendimento acontecerá na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social do município, localizada na rua Passagem Parnaíba, Vale do Sol 2, das 8h às 16h.

De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, neste segundo semestre, os serviços serão expandidos para mais municípios do Amazonas. Ela explica que as ações têm a proposta de atender o público que tem dificuldades de acessar os serviços, tanto na capital quanto no interior.

“Nosso planejamento estratégico, com orientação do governador Wilson Lima, visa chegar o mais próximo possível dos cidadãos. Desde o lançamento do projeto, em fevereiro, até hoje, atendemos, ao todo, 25 mil pessoas”, afirma a titular da pasta. “Nossas atividades são pautadas conforme a demanda da população. Desta forma, conseguimos atender a interior e capital com o projeto itinerante”.

