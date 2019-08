Em Carauari tem R$ 640 mil para shows, mas estradas estão esburacadas

Denunciante também reclamou sobre o valor do contrato de uma empresa de shows, fechado pelo prefeito de Carauari, em R$ 640,6 mil | Foto: Reprodução

A falta de pavimentação da estrada do Gavião, situada no município de Carauari (a 788 quilômetros de Manaus), tem tirado a tranquilidade dos moradores e produtores da região. Um comerciante de 37 anos disse, nesta sexta-feira (26), ao Portal EM TEMPO que nunca houve recapeamento na estrada, e as más condições no asfalto da via podem comprometer o transporte de mercadorias no município.

De acordo com o comerciante, a via está esburacada e cheia de lama há muitos anos e nunca recebeu intervenção das autoridades. O homem também reclamou sobre o valor do contrato de uma empresa de shows, realizado pelo prefeito de Carauari para comemorar os 108 anos da cidade.

"O dinheiro investido na festa de comemoração do aniversário da cidade, poderia ser utilizado para melhorias, não apenas na estrada, mas ao redor da cidade”, disse o vendedor | Foto: Reprodução

“Por aqui já passaram muitos governantes, que nunca fizeram nada por essa estrada. Ela está realmente abandonada e muitos produtores de açaí ficam prejudicados. O dinheiro investido na festa de comemoração do aniversário da cidade, poderia ser utilizado para melhorias, não apenas na estrada, mas ao redor da cidade”, disse o vendedor.



O contrato do município com a empresa de eventos R. Miber de Carvalho Juca Neto, no valor de R$ 640,6 mil, foi realizado pela prefeitura de Carauari, em nome do vice-prefeito José Cardoso Viana. O despacho de homologação do contrato eletrônico foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas na quinta (25).

Na publicação oficial não consta as atrações que serão levadas à cidade pela empresa, responsável pela realização dos shows durante a festa de aniversário do município, no dia 27 de setembro.

Posicionamento da prefeitura do município

A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Carauari que por meio de nota informou que até a presente data não recebeu qualquer informação a respeito dos serviços realizados na Estrada do Gaviã,realizadas pela empresa Cotrap.

A prefeitura diz na nota que o contrato com a empresa não foi realizado diretamente com a Prefeitura de Carauari e sim com o Governo do Estado.

Sobre o contrato da empresa R. Miber de Carvalho no valor de R$ 640.605,00, a prefeitura do município disse que cumpriu irrestritamente com todos os procedimentos legais exigidos, com transparência e respeitando os princípios da Administração Pública

Leia nota na íntegra:

A Prefeitura Municipal de Carauari informa que até a presente data não recebeu qualquer informação a respeito dos serviços realizados na Estrada do Gavião; informa ainda que os serviços de pavimentação da Estrada do Gavião foram realizados pela empresa COTRAP que igualmente não se manifestou sobre a conclusão (ou não) dos serviços contratados e que, desta forma, sente-se impedida a fornecer maiores informações a respeito desta obra.

Ressalta, porém, que tem buscado, junto aos órgãos competentes, a devida responsabilização de todos os envolvidos na execução destes serviços, para que se averigue possíveis omissões e/ou o descumprimento das obrigações contratuais na sua totalidade, haja vista que a celebração deste Contrato não foi realizado diretamente com a Prefeitura de Carauari e sim com o próprio Governo do Estado.



Sobre o contrato da empresa R. Miber de Carvalho no valor de R$ 640.605,00 há que se dizer que a Prefeitura de Carauari cumpriu irrestritamente com todos os procedimentos legais exigidos, prevalecendo a transparência e o respeito aos princípios da Administração Pública. Temos certeza de que os preços praticados estão de plena consonância com os valores de mercado, considerando-se a duração do evento – 04 (quatro) dias – e a indiscutível notoriedade das atrações divulgadas. Esclarece ainda que o valor orçado será aplicado na hospedagem, refeições, estrutura de som e iluminação, além de todo o translado dos artistas a serem contratados.

