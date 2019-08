Família procura por eletricista desaparecido

O jovem saiu de casa para fazer compras e sumiu | Foto: Divulgação/Família

Manaus - A família do eletricista Wilson Guimarães Coelho Júnior, 24, que está desaparecido há cinco dias, está em buscas de notícias que levem ao paradeiro do jovem. Segundo Valdiane Coelho, irmã do desaparecido, o rapaz saiu de casa situada na Alameda Nova Esperança, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus, no dia 22, para fazer compras e nunca mais retornou.



“Ele saiu de casa, por volta das 20h, para ir ao supermercado aqui mesmo no bairro. Depois disso, soubemos que ele estava no Terminal 1. Não sabemos o motivo dele ter ido parar lá. Soubemos mais tarde que ele estava na companhia de um amigo da família, porém, só o amigo retornou para casa e ele não”, afirmou a irmã.

Ainda segundo ela, o outro rapaz encontrou por acaso Wilson no terminal e depois disso seguiu viagem e o irmão ficou na estação. “Ele não comentou nada de estranho para o nosso amigo”, contou.

Valdiane informou, ainda, que o desaparecido vestia camisa na cor cinza e calça jeans, além de usar boné e calçar tênis na cor preta. “Teve um rapaz que viu ele no Centro da cidade e a polícia disse as buscas seriam intensificadas na área”, contou abatida a jovem.

O desaparecimento foi registrado na Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops). A familiar pede que quem puder colaborar com informações, pode entrar em contato pelo número: (92) 99603-3548.

