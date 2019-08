Seinfra realiza obras de recuperação em ruas do município de Envira

Amazonas - As obras de ampliação do sistema viário no município de Envira avançam para melhorar o tráfego na cidade. Realizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), as obras contemplam 36 ruas. O prazo para conclusão dos trabalhos é até dezembro de 2019.

No local estão sendo executadas obras de terraplenagem e regularização de subleito, que posteriormente receberá reforço de sub-base e base. Em seguida será feita a pavimentação flexível, com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), um revestimento asfáltico de qualidade e com alta durabilidade.

As obras de terraplenagem para ampliação do sistema viário urbano de Envira já foram 35% executadas. De acordo com o titular da Seinfra, Carlos Henrique Lima, a conclusão das obras vai beneficiar a população do município, que tem na agricultura familiar sua principal atividade econômica, com o cultivo de mandioca, milho, arroz e a produção de farinha.

“A população de Envira merece um sistema viário digno, que facilite o escoamento da produção agrícola das famílias. Ver o desenvolvimento da cidade, a geração de renda e consequentemente a melhoria na qualidade de vida das pessoas, é prioridade da atual gestão, e tudo isso só é possível se a cidade tiver uma boa infraestrutura, com vias de boa trafegabilidade, como determina o governador Wilson Lima”, disse o titular da Seinfra.

