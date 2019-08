Vídeo: empresário morre após se envolver em grave acidente em Manaus

Manaus - Um empresário identificado como José Roberval da Silva, de 36 anos, morreu na noite desta sexta-feira (26) após um acidente de trânsito na avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. A vítima colidiu o carro que ela estava dirigindo, um Sentra Grafite, Placa OAE 5901 com outro veículo, um Fiat Argo, cor branca.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) o fato ocorreu por volta das 23h em frente a uma rede de supermercados. A vítima colidiu o carro com uma árvore e não resistiu aos ferimentos.



Testemunhas afirmam que José dirigia em alta velocidade quando passou pelo cruzamento, o que ocasionou o acidente. O condutor do Fiat Argo saiu do local, sem ferimentos.

Durante a ocorrência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou que o dono do carro Sentra já estava sem vida. O CBMAM realizou procedimentos de isolamento do local e Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo da vítima.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagm | Autor: Waldir Adriano/ TV Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira

Edição:

