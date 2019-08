Comissão divulga candidaturas deferidas para eleição do CES-AM

A Comissão Eleitoral Técnica divulgou nesta sexta-feira (26/07) os nomes aptos para disputarem as vagas de conselheiros do Conselho Estadual de Saúde (CES-AM) do Amazonas. A lista final com os nomes aptos será divulgada também na próxima edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

De acordo com a comissão, que é presidida pelo secretário estadual de Saúde, Rodrigo Tobias, tiveram as inscrições de candidatura deferidas os seguintes nomes:

· Marinês Braga de Oliveira – Associação dos Hemofílicos do Estado do Amazonas

· Lourisval Pereira da Conceição – Sindicato dos Trabalhadores em Controle e Combate de Endemias no Estado do Amazonas



· Antônio de Pádua Quirino Ramalho – Sindicato dos Médicos do Amazonas

· Cleidinir Francisca do Socorro – Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Área da Saúde do Estado do Amazonas



· José Hugo Cabral Seffair – Conselho Regional de Odontologia do Amazonas

· Suellen Oliveira Couto – Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

· Luana Kelly Lima Santana – Conselho Regional de Farmácia do Estado do Amazonas

· Jameson Nabarro do Nascimento – Associação dos Moradores da Compensa

· Cecília Leite Motta Oliveira – Sindicato dos Farmacêuticos no Estado do Amazonas

· Luciana de Albuquerque Corrêa – Sociedade Portuguesa Beneficente do Amazonas.

Indeferimentos – Segundo a comissão, foram indeferidas as candidaturas dos representantes do Conselho Regional de Serviço Social (Cress) e da Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno.



A eleição para o mandato de 2019-2021 será realizada no dia 5 de agosto, das 8h às 17h, no auditório Eglantina Rondon, localizado na sede da Susam.

Concluído o pleito e designados os novos representantes do CES-AM, caberá ao presidente do conselho convocar e presidir a reunião em que os conselheiros tomarão posse. Logo em seguida, é realizada a eleição da mesa diretora.

Função – O CES-AM é um colegiado cuja finalidade é o estabelecimento, o acompanhamento, o controle e a avaliação da política estadual de saúde.

