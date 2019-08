Vídeo: moradores da Compensa protestam contra alagamentos

Uma dona de casa, de 31 anos, afirmou a obra foi realizada na última quinta-feira (25) e, desde então os moradores estão preocupados com o risco de inundação | Foto: Reprodução

Manaus - Moradores do bairro Compensa, situado na Zona Oeste de Manaus, atearam fogo em pedaços de madeira e pneus na avenida Brasil, neste sábado (27), para reivindicar das autoridades ajustes em uma obra que fechou uma tubulação de esgoto na avenida. De acordo com os residentes, após a realização da obra, houve a obstrução de resíduos para o igarapé principal e, por conta disso, as casas estão sob o risco de alagamento.

Mais de 100 famílias são prejudicadas, diz a moradora | Foto: Izaías Godinho

Uma dona de casa, de 31 anos, afirmou que a obra foi realizada na última quinta-feira (25) e, desde então os moradores estão preocupados com o risco de inundação. A moradora informou ao Portal EM TEMPO que eles se mobilizaram para cobrar respostas do poder público.



“O serviço mal feito resultou no alagamento das casas e a tendência é que o nível da água só aumente porque não tem escoamento. Mais de 100 famílias vão ser prejudicadas”, disse a moradora.



Por volta das 11h os policiais acionaram o Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) para conter as chamas | Foto: Izaías Godinho

Um policial da 5ª Companhia Interativa Comunitária informou que aproximadamente 30 manifestantes fecharam uma parte avenida Brasil e, por volta das 11h os policiais acionaram o Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) para conter as chamas.

“Ainda não identificamos os responsáveis pelo fechamento do esgoto. Estamos investigando e auxiliando a ordem do transito na área”, concluiu o policial.

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) falou que está atuando no local com obra de drenagem profunda. "Durante o andamento da mesma, houve transbordamento do igarapé, mas a obra não foi finalizada e, com a nova rede de drenagem, haverá a normalização do fluxo de águas pluviais".

Assista a reportagem | Autor: Samara Maciel/ Tv Em Tempo

