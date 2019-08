Tubulação de água se rompe na Zona Sul de Manaus

Manaus - No início da manhã deste sábado (27) uma tubulação de água se rompeu na avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus. Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o rompimento causou o impedimento do fluxo dos condutores que passam pela avenida no sentido centro.

Agentes de trânsito estão no local para conter o fluxo. A concessionária Águas de Manaus foi acionada para conter o vazamento de tubulação. O rompimento ocorreu por volta das 7h, em frente a unidade do supermercado atacadista Makro, no bairro Japiim. Em nota, a concessionária informou que o rompimento já foi corrigido e em breve, após estabilização do aterramento, equipes realizarão o asfaltamento do local.

Qualquer ocorrência que necessite intervenção da concessionária, a empresa orienta que seja registrada nos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br, aplicativo Águas APP ou nos pontos físicos nos PAC´s e loja central da rua Leonardo Malcher.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

MPAM dá 48h para Amazonas Energia resolver falta de energia no AM