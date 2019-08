Moradores de Codajás estão há quase um mês sem energia elétrica

A moradora afirmou que principalmente os comerciantes estão sendo prejudicados com a falta de energia e salientou que no primeiro semestre de 2019, os residentes de Codajás passaram pelo mesmo problema | Foto: Divulgação

A falta de energia elétrica no município de Codajás (a 240 quilômetros de Manaus) tem tirado a tranquilidade dos moradores da cidade. Uma professora, de 31 anos, informou ao Portal Em Tempo que a população do município está há quase um mês sem os serviços e acrescentou que não obtiveram nenhuma informação das autoridades e nem da empresa responsável pelo fornecimento de energia.

A moradora afirmou que principalmente os comerciantes estão sendo prejudicados com a falta de energia e salientou que no primeiro semestre de 2019 os residentes passaram pelo mesmo problema. “Há três semanas estamos com esse racionamento e nem a fábrica de gelo da região está funcionando. Por conta disso, os vendedores de peixes e produtos frios estão perdendo a mercadoria. Ninguém da Amazonas Energia esclareceu o que está acontecendo”, afirmou a residente.

A professora informou ainda que na última quinta-feira (25) a população fez uma manifestação em frente à Companhia Energética do Amazonas (Ceam) no município e disse o bairro Laguinho é o mais prejudicado da região. “Eu moro na rua Tiradentes, no Centro de Codajás. Nessa região, a energia é instável. Mas os moradores de Laguinho estão 24 horas sem os serviços”, disse a mulher.

Uma estudante de 23 anos, disse ao Portal Em Tempo que o filho possui grau leve de autismo e devido à falta de energia, ele fica aflito. “Não durmo direito desde que começou a faltar energia, e também por conta do sofrimento do filho, que dorme apenas sob o uso de medicamentos. Antes de ocorrerem esses problemas na cidade, ele era perfeitamente calmo”, frisou a mulher, que reside no bairro Laguinho, em Codajás.

Em resposta ao Portal Em Tempo, a empresa Amazonas Energia informou que desde janeiro de 2019, houve o processo de “desverticalização”, que consiste na separação dos serviços de distribuição de geração e transmissão de energia elétrica nos municípios de Caapiranga, Codajás, Anamã e Anorí. A empresa explicou que a Eletrobras Amazonas Geração e Transmissão de Energia (GT), é responsável pela geração e transmissão da capital e demais municípios interligados.

“Reforçamos que a Eletrobrás, responsável pela geração de energia nos municípios citados, que inclui Codajás, solicitou da Amazonas Energia a realização de alivio de carga em determinados pontos do município e Zona Rural, para atender a carga atual, até que todas as providências sejam tomadas para sanar o alívio de carga em Codajás”, afirma trecho da nota.

A empresa acrescentou que o alívio de carga foi iniciado nesta terça-feira (23), a partir das 18h, a cada três horas, mantendo as cargas prioritárias em estabelecimentos que prestam serviços essenciais à população, como por exemplo, hospital, torres de telefonias móvel, entre outros.

