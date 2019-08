Vídeo: carro com família capota na Zona Norte de Manaus

Na tarde deste sábado (27), dois veículos se colidiram na avenida Arquiteto José Henrique, próximo ao Shopping Via Norte, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. A colisão fez com que um dos carros capotasse com a família.



A 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para atender a ocorrência. Os agentes Gestão de Trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão no local para mediar o fluxo dos veículos nas proximidades.

A colisão ocorreu nas proximidades do Shopping ViaNorte | Foto: Divulgação

Segundo a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), a colisão se deu por conta de um veículo que pretendia realizar seguir a rua preciosa, quando foi surpreendido pelo choque. Um dos veículos levava um casal com duas crianças.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou no local e realizou o atendimento de pronto-socorro. Os motoristas não apresentaram sinais de embriaguez e as vítimas não tiveram lesões graves.

As vítimas não sofreram lesões graves. | Autor: Divulgação

