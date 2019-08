Incêndio em supermercado no Alvorada assusta moradores

Boa parte da mercadoria do estabelecimento foi salva pelos bombeiros | Foto: Divulgação

Manaus - Um incêndio de grandes proporções ocorreu em um supermercado localizado na rua Loris Cordovil, bairro Alvorada 1, Zona Centro-Oeste de Manaus, na noite desse sábado (27).

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o incêndio iniciou por volta das 22h e não houve feridos.

Incêndio foi durante a noite | Foto: Divulgação/CBMAM

O 2º sargento BM Denis Wilson Ferreira informou que quatro viaturas da corporação foram acionadas para conter as chamas e os policiais da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) auxiliaram no isolamento do local.

"Enviamos também uma unidade de resgate para o local. Combatemos focos de fogo e depois a situação foi controlada. Não houve feridos, apenas danos materiais", afirmou o 2º sargento.

Quatro viaturas foram usadas na ocorrência | Foto: Divulgação/CBMAM

Ainda conforme o CBMAM, 17 bombeiros foram mobilizados para a ocorrência e estima-se que mais de 70% das estivas foram salvas pela equipe.

Edição: Isac Sharlon

