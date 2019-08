Asfaltamento de ramal beneficia aldeias indígenas no interior do AM

Autazes - Com um alegre ritual de boas-vindas, os indígenas da etnia Mura das Aldeias São Félix e Cuia, no município de Autazes (a 113 quilômetros de Manaus), receberam o governador em exercício, Carlos Almeida, e secretários estaduais, foram recebidos nesse sábado (27).

Carlos Almeida anunciou o asfaltamento do ramal que atende à Aldeia São Félix, além de assumir o compromisso de asfaltamento de um segundo ramal, para ampliar as vias de deslocamento das comunidades indígenas.

Os indígenas receberam o governador em exercício com um ritual de boas-vindas | Foto: Hudson Braga/Casa Civil

No último dia 17 de julho, Carlos Almeida recebeu representantes das duas aldeias na Sede do Governo, quando ouviu as demandas dos Mura por infraestrutura. Foi quando o vice-governador se comprometeu a visitar os indígenas. Mas a maior demanda dos Mura, das aldeias São Félix e Cuia, é pelo pagamento de indenização por terem tido terras cortadas pela Estrada de Autazes, uma dívida histórica que se arrasta desde a década de 1990.

“Estamos aqui anunciando as entregas que o Governo já pode fazer. Vamos asfaltar um ramal (São Félix) e temos projeto para asfaltar um segundo (Marechal Rondon). Sobre essa dívida histórica que o Estado do Amazonas tem com vocês, de indenização por terras utilizadas para construir a Estrada de Autazes, tenham certeza que não vamos virar as costas para vocês”, destacou Carlos Almeida.

Atenção aos povos indígenas

Na oportunidade, o secretário de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, apresentou o projeto para o asfaltamento. | Foto: Hudson Braga/Casa Civil

O cacique Fábio Androeza, da Aldeia São Félix, ressaltou que pela primeira vez um governador vai até os Mura ouvir as demandas locais. “Procuramos o Governo em fevereiro para pedir o asfaltamento de nosso ramal e, apesar do Governo ter pouco mais de seis meses, já nos deu uma resposta, com trabalho”.

O cacique José Roberto, da Aldeia Cuia, aproveitou a presença do governador em exercício para pedir o asfaltamento que atende seus aldeados, o Ramal Marechal Rondon. Na oportunidade, o secretário de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, apresentou o projeto para o asfaltamento.

O próximo passo será licitar obra para que o serviço inicie ainda neste ano. O ramal, segundo o cacique, tem por mais de 4 quilômetros de extensão.

