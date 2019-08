Vídeo: parceria entre AM e Acre visa melhorar a saúde entre os Estados

Protocolo de intenções na área da saúde do Estados do Amazonas e Acre foi assinado no fim da tarde de sábado (27), na capital acreana, pelo governador do Amazonas, Wilson Lima O objetivo do Acordo de Cooperação Técnica e Assistencial é aprimorar os serviços de saúde ofertados aos usuários dos dois estados, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), e melhorar a prestação mútua dos atendimentos de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.

“É algo que acontece espontaneamente, porque os pacientes de Boca do Acre naturalmente se deslocam aqui para Rio Branco, da mesma forma que pacientes aqui do Acre estão se deslocando para Manaus, para realização de alguns procedimentos de alta complexidade. O que nós estamos fazendo agora é regulando, identificando de que forma os estados podem melhor aproveitar isso e de que forma podemos dividir os recursos”, disse Wilson Lima, durante a assinatura do protocolo na central administrativa do Governo do Acre montada na Expoacre, a maior feira de agronegócio do estado.

Governador do Amazonas, Wilson Lima | Foto: Diego Peres/Secom

Os secretários de Saúde dos dois estados também assinaram o protocolo. As secretarias da área já trabalham em parceria para que daqui a seis meses possam ter ideia de quanto cada estado gasta em atendimentos aos pacientes que chegam dos estados vizinhos e identificar soluções para as necessidades. Amazonas e Acre vão levantar os principais procedimentos realizados, ambulatoriais e hospitalares, para que possam, junto ao Governo Federal, buscar recursos e novos investimentos.



“Esse termo de cooperação pressupõe duas fases de trabalho. A primeira é estimar um conjunto de necessidades, e o segundo momento é fazer uma estimativa financeira dos custos para que ninguém saia perdendo. A gente precisa dar as mãos para enfrentar os desafios e oferecer serviços de qualidade para a população”, afirmou o secretário estadual de Saúde do Amazonas, Rodrigo Tobias.



O acordo foi assinado em Rio Branco, capital do Acre | Foto: Diego Peres/Secom

A dona de casa Albaniza Noronha Campos, que cruzou a divisa dos dois estados nesta sexta-feira (26/07), ficou feliz ao saber da parceria entre Amazonas e Acre.



“A gente faz todos os exames de rotina, marca e faz. Fazemos esse trajeto todos os anos. Para Manaus teríamos que ir de avião. Aqui não, a gente vai de táxi, e o custo é menor”, explicou ela.



A proximidade de Boca do Acre com Rio Branco, distantes 224 quilômetros, faz com que os amazonenses busquem assistência médica e hospitalar na capital acreana. Além da população de Boca do Acre, moradores de Ipixuna, Pauini, Envira e Guajará também recorrem ao sistema de saúde do Governo do Acre.



“Todos sabemos que fazer saúde na Amazônia é muito complexo, e a parceria é o caminho para que possamos aperfeiçoar o atendimento. Os amazonenses são atendidos no Acre, por meio do Sistema de Regulação do SUS (Sisreg) e, em contrapartida, podemos oferecer serviços de alta complexidade de que o Acre ainda não dispõe. É uma via de mão dupla. Ninguém perde”, disse o secretário executivo adjunto de Atenção Especializada do Interior da Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam), Cassio Roberto do Espírito Santo.



Para o governador do Acre, Gladson Cameli, essa é uma das variadas parcerias que os estados vão firmar para melhorar o atendimento às populações e desenvolver a região da divisa com Amazonas e Rondônia.



“Unindo as nossas forças, falando uma linguagem única, tudo sai mais barato. E essa é a nossa ideia, fazer essas parcerias não somente na área de saúde, mas em todas as áreas possíveis, como segurança pública e agropecuária”, afirmou o dirigente acreano.

Homenagem

Governador do Amazonas Wilson Lima ao lado do governador do Acre, Gladson Cameli | Foto: Diego Peres/Secom

Por ocasião da agenda em Rio Branco, o governador do Acre concedeu homenagem ao governador do Amazonas neste sábado. Wilson Lima recebeu a Estrela do Acre, maior honraria do estado, em cerimônia no Memorial dos Autonomistas, em Rio Branco.

Além de Wilson Lima, o governador de Rondônia, coronel Roberto Rocha; o superintendente da Sudam, Paulo Roberto Silva; e o cônsul-geral do Peru, Teobaldo San Martín, também receberam a honraria.



Durante discurso, Wilson Lima dedicou a homenagem ao povo do Amazonas e destacou a importância de uma Amazônia Integrada.



“Eu me sinto muito honrado em receber essa homenagem em nome do povo que eu represento. O Estado do Acre e o Amazonas caminham cada vez mais em parceria, trabalhando em conjunto para resolver problemas comuns”, declarou o governador do Amazonas.

*Com informações da assessoria.

Assista a reportagem | Autor: TV Em Tempo

