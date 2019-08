Dívidas com a Águas de Manaus? Moradores podem negociar débitos

A campanha itinerante “Zera Dívida Bairro”, da concessionária Águas de Manaus, chegou ao Parque Dez de Novembro, na zona Centro-Sul da cidade. Os moradores da região ganharam um ponto bem perto de casa, onde podem renegociar débitos em condições flexíveis e solicitar serviços da concessionária.

Três vans de atendimento estão localizadas no Centro Social Urbano (CSU), na avenida Perimetral. O horário de funcionamento é de segunda à sexta, de 8h às 17h. A previsão é que a Zera Dívida Bairro fique no local até o fim do mês.

A campanha Zera Dívida oferece condições especiais para os clientes, com descontos consideráveis para pagamentos à vista e parcelamentos que chegam a até 120 vezes. Com o objetivo de estreitar o relacionamento com a concessionária, os consumidores que tiverem pendências com a empresa podem negociar de acordo com suas condições, com valores que cabem no bolso. Também é possível quitar os débitos durante a campanha utilizando o cartão de crédito. Nesta modalidade, a Águas de Manaus aceita o parcelamento em até 10 vezes sem juros.

Além da renegociação de dívidas, a campanha ainda oferece outros serviços como solicitação de novas ligações, troca de titularidades e cadastro na tarifa social. Com a ação, a concessionária entende a realidade de seus clientes e reforça seu compromisso em se relacionar melhor com a população da cidade. “Sempre destaco que quem nos procura, não sai sem acordo. A maior preocupação da Águas de Manaus é entender as condições e necessidades de cada cliente e fazer com que eles sigam confiando nos serviços da empresa”, disse o supervisor comercial da Águas de Manaus, Luiz Hennes.

Morador do bairro, o cabeleireiro Domingos Bader, 56, já foi beneficiado com o atendimento na última semana. Ele foi até a van da concessionária negociar um débito que já durava quase uma década e saiu satisfeito com o resultado do acordo. “Foi um ótimo atendimento. Esclareci todas as minhas dúvidas e ainda consegui resolver essa dívida. Minha cunhada fez recentemente uma negociação com a empresa na loja do Centro e havia falado muito bem da forma que foi tratada e dos serviços da Águas de Manaus. E eu pude comprovar isso aqui neste ponto do CSU”, elogiou Domingos.

Os interessados em participar da “Zera Dívida Bairro” não podem esquecer de ter em mãos alguns documentos como RG, CPF e as faturas para identificação da unidade consumidora. O atendimento é organizado por ordem de chegada.

Pontos físicos

O horário de funcionamento dos pontos é de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h em todos os PAC´s. | Foto: Divulgação/Águas de Manaus

Além do atendimento itinerante no Parque Dez, os clientes da Águas de Manaus podem procurar qualquer um dos oito pontos físicos da concessionária espalhados pela cidade: oja Central da concessionária, na rua Leonardo Malcher, 1237, Centro e postos da Águas de Manaus nos PAC´s Alvorada, Compensa, Cidade Nova, São José, Shopping Via Norte, Shopping T4 e Praça 14 (PAC Manaus). O horário de funcionamento dos pontos é de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h em todos os PAC´s. Na loja Central, da Leonardo Malcher, o horário de segunda a sexta-feira é das 7h às 17h e no sábado, entre 8h e 12h.

