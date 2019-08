Faculdade lança curso gratuito de redação para Enem e outros concursos

Manaus - Para quem quiser aprimorar e aprender técnicas de escrita e de organização das ideias, bem como ter dicas para desenvolver uma boa redação, estão abertas as inscrições para o curso extracurricular de redação para Enem e Concurso Público, da faculdade Martha Falcão | Wyden. O curso tem duração de três horas e é gratuito.

Foram disponibilizadas duas turmas: uma no dia 1º e outra no dia 2 de agosto, sempre a partir das 19h. As vagas são limitadas e podem ser preenchidas por meio do link: go.wyden.to/redacaofmf .

Conceitos e dicas sobre como se manter atualizado, como trabalham as diferentes bancas avaliadoras do País e seus estilos; estruturação das ideias nos parágrafos ao longo do texto e uso dos conectivos são alguns dos tópicos que serão trabalhados pela professora Bernadete Bonini, mestre em Letras e com larga experiência na área de Linguagem.

O curso extracurricular é recomendado para quem está em busca de aperfeiçoamento e de aprovação em concursos públicos e em cursos de graduação concorridos, que exigem uma boa pontuação no Enem, cujas provas estão agendadas para os dias 03 e 10 de novembro.

De acordo com o supervisor de Relacionamento - High School, Andrey Neves Rocha, esta é uma oportunidade para quem quiser aprimorar habilidades de escrita e métodos de raciocínio para redação. “Para a instituição, ações que estimulem o conhecimento são pensadas para valorizar o conteúdo e a expertise da Wyden que tem preparação dos alunos voltadas para o mercado global”, afirmou.

