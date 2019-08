Vídeo: caminhão tomba e coloca residências em risco no Mutirão

Manaus - Um caminhão corre o risco de tombar em cima de residências, localizadas na rua 49, situada no bairro Amazonino Mendes, mais conhecido como Mutirão, na Zona Norte de Manaus. O acidente aconteceu por volta das 11h desta segunda-feira (29) após o motorista realizar uma manobra e perder o controle do veículo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) foi acionada para o local, onde realizou vistorias e evacuou as residências que estão em risco.

O Instituo Municipal de Mobilidade Urbana (Manaustrans) foi acionado para realizar a retirada do veículo e, até o momento, não houve registro de vítimas.



