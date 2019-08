Motoristas são flagrados dirigindo bêbados em Manaus

Manaus- Agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) flagraram 14 motoristas embriagados durante as fiscalizações de trânsito realizadas pelo órgão entre a sexta-feira (26) e o domingo (28).

Foram montadas barreiras de fiscalização nos acessos aos bairros Cidade Nova, pela avenida José Lindoso, na zona norte e Ponta Negra, pela avenida Coronel Teixeira, na zona oeste da capital amazonense.

De acordo com o balanço divulgado na manhã desta segunda-feira (29) pelo Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), foram abordados 324 veículos. Deste total, 78 foram multados, 14 foram removidos e encaminhados para o pátio do Detran-AM. Houve ainda a retenção de 15 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) e 16 Certificados de Registro e Licenciamento Veicular (CRLV). Um motorista foi autuado por se recusar a fazer o teste do bafômetro.

A recusa é considerada uma infração gravíssima. O motorista recebe as mesmas punições administrativas do motorista embriagado que aceita fazer o teste. Ele é multado em R$ 2.934,70, tem a carteira de habilitação recolhida e o direito de dirigir fica suspenso por um ano.

As principais infrações flagradas durante as fiscalizações foram: licenciamento em atraso, veículos em mau estado de conservação, motociclistas sem equipamento de segurança adequado ou usando calçado inadequado e pessoas conduzindo veículos sem ter CNH.

