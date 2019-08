Vídeo: homem morre após ser picado por abelhas no AM

Assista a reportagem | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- Nesta sexta-feira (26), um homem morreu após um ataque de abelhas, no município de Coari, distante de Manaus 363 km, no Amazonas. Ao todo, a vítima levou mais de 5 mil picadas. Ele chegou a ser levado ao hospital do município, mas não resistiu e morreu no local.

O Ministério da Saúde considera as abelhas como animais peçonhentos. As manifestações após uma ferroada de abelha variam pela quantidade de veneno aplicada e se o indivíduo tem reação alérgica ao veneno.

No caso de poucas picadas, o quadro clínico pode variar de uma inflamação local até uma forte reação alérgica chegando a choque anafilático.

No caso de muitas picadas, como este caso do morador de Coari, pode ocorrer uma manifestação tóxica grave e levar à morte.

Relembre casos no AM

Em setembro do ano passado, um cachorro morreu após ser atacado por abelhas africanas na Zona Leste de Manaus. Alguns moradores da residência no bairro Coroado também foram atacadas. No terreno ao lado da casa da família havia um colmeia e foi retirada pela equipe do Corpo de Bombeiros do Amazonas.

Em 2015, um idoso morre após picada de abelhas africanas em Silves, município distante de Manaus 267km. O homem estava junto com a esposa enquanto pescavam e foram atacados pelos insetos.

No Amazonas, até o mês de maio de 2017, houve 52 casos de ataques por abelhas de acordo com o levantamento feito pela Fundação da Vigilância e Saúde do Amazonas (FVS-AM), casos intensificados no período do forte verão amazônico.

Abelhas

Abelhas são insetos voadores, conhecidos pelo importante papel na polinização. As espécies de abelhas nativas das Américas e Oceania não possuem ferrão e são menos agressivas do que as espécies africanas, a maioria destas pertence à tribo Meliponini.

As abelhas com ferrão encontradas comumente no Brasil são espécies híbridas de abelhas europeias e africanas, criadas para maior produtividade e resistência.

Apicultura

A apicultura tem sido praticada há milênios, desde pelo menos os tempos do Antigo Egito e da Grécia Antiga. Além do mel e da polinização, as abelhas produzem cera de abelha, geléia real e própolis. As abelhas têm aparecido na mitologia e folclore, através de todas as fases da arte e da literatura, desde os tempos antigos até os dias atuais.

