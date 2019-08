Vídeo: presidiários em Manaus participam de projetos

| Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- Um projeto de ressocialização dentro dos presídios de Manaus está mudando a vida de muitos detentos com atividades desenvolvidas dentro das unidades prisionais. A estratégia é adotada pelo Estado do Amazonas para enfraquecer o poder das facções criminosas dentro dos presídios.

No Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado na BR- 174, as atividades com os detentos são diversas, entre elas plantação, limpeza e ensino de novas práticas de trabalho.

Ao lado da unidade prisional, o terreno vazio deu lugar a uma horta orgânica, que produz as hortaliças para o almoço dos presos.

Uma padaria com equipamentos parados desde 2013, foi inaugurada e atende boa parte dos presídios de Manaus. O trabalho voluntário começou em janeiro, com apenas 20 detentos. Hoje, já são mais de 150 homens nas unidades.

A cada três dias trabalhados, os internos recebem, como gratificação, um dia a menos na pena. Progressão prevista na lei de execuções penais. O projeto, que está apenas começando, mas que promete transformar a realidade da população carcerária do Amazonas.

