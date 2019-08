Mais de 2 mil pessoas serão beneficiadas com casas populares na BR-174

Manaus - Com o objetivo de entregar 500 unidades habitacionais, beneficiando aproximadamente 2,5 mil pessoas, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, deu início, nesta segunda-feira (29), às obras do Residencial Vida e Saúde, localizado na avenida Cláudio Mesquita, quilômetro 2 da BR-174, rodovia que liga a capital amazonense a Boa Vista (RR), no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Serão erguidas casas para abrigar famílias de baixa renda, que recebem até três salários mínimos e integram o perfil do programa “Minha Casa, Minha Vida – Entidades”.

“É um projeto habitacional manauara, que envolve não só a Prefeitura, como também a comunidade e a Caixa Econômica Federal - que forneceu os recursos. É uma grande conquista conseguir recursos para construir essas 500 casas. O 'Minha Casa, Minha vida' é um projeto muito bonito, que dá acesso à moradia a muitas famílias manauaras”, avaliou o prefeito.

O prefeito afirmou que o residencial será entregue em três anos | Foto: Leonardo Mota

Na primeira quinzena de julho, o prefeito assinou uma renúncia fiscal, com isenção de taxas e emolumentos, de acordo com o que estabelece a Lei 1.441/2010, beneficiando cidadãos de baixa renda, inscritos no “Minha Casa Minha Vida – Entidades".

Segundo a Prefeitura de Manaus, o Residencial Saúde e Vida tem previsão de ser entregue em três anos.

Edição: Isac Sharlon

