Vídeo: Sob revolta e confusão, visitas são reabertas em prisões do AM

Manaus- Revolta e muita espera marcaram este sábado (27) - o primeiro dia de visitas nos

presídios do Amazonas depois do massacre que deixou 55 presos mortos. A Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) anunciou permissão para duas visitas para cada preso, mas no Instituto Penal Antônio Trindade (IPAT), localizado na BR-174, bairro Tarumã, a situação foi diferente - muitos dos familiares tiveram que voltar para casa.

Os familiares dos presos dormiram às margens da BR 174 aguardando a reabertura das visitas, que foi programada para este fim de semana. O reencontro acontece dois meses depois do

massacre durante brigas entre facções criminosas em quatro unidades prisionais do Amazonas.

A revolta dos familiares é a respeito do não cumprimento das informações passadas pela SEAP. A informação era que cada detento poderia receber dois parentes adultos e um amigo, mas a decisão não foi cumprida e causou revolta.

A restrição das visitas ocorreu especificamente no IPAT, onde há 600 presos. Segundo o coordenador do sistema prisional do estado Renan Carvalho, uma força de intervenção penitenciária age no local, mas são necessários, pelo menos, 180 policiais se revezando nos quatro turnos. No entanto, o problema é que só há metade desse efetivo.

O coordenador do sistema penitenciário reconhece que houve falha e os familiares que fariam visitas nesta unidade não foram avisados sobre a mudança. Enquanto o procedimento de visitas não é totalmente definido, familiares esperam para rever os parentes presos.

