Vídeo: Perito Júnior Brasil fala sobre operações contra a corrupção

Perito da Polícia Federal Júnior Brasil e jornalista Tatiana Sobreira em entrevista ao programa "Conversa Franca" | Foto: Bruna Oliveira

Manaus- Na manhã desta segunda-feira (29), o perito em Contabilidade Financeira da Polícia Federal Júnior Brasil concedeu entrevista exclusiva para o programa ‘Conversa Franca’ da TV WEB Em Tempo, apresentado pela jornalista Tatiana Sobreira. Durante o encontro com os internautas, ele falou sobre as operações que estão acontecendo no Brasil nos últimos anos.

Sobre lavagem de dinheiro e corrupção, o perito contou sobre o início da carreira no estado de Rondônia e como se especializou na área relacionada às crises na gestão pública.

Sobre a O peração Lava jato, o perito conta que a ação brasileira é considerada a maior em combate à corrupção do mundo, com número consideráveis. Para ele, no momento de crise, a operação representou um avanço contra os crimes de corrupção.

" “A crise da política é a crise da gestão pública, porque a crise política surge no momento em que a gestão pública não consegue fazer as entregas que ela deveria fazer, como na saúde, na educação, na segurança pública, na transparência dos gastos dos recursos públicos e daí surgem as crises.” " Júnior Brasil, Perito da Polícia Federal





O policial federal Júnior Brasil participou de diversas operações contra a corrupção no Brasil | Foto: Bruna Oliveira





“O ponto positivo da operação Lava-jato foi mostrar o que havia de ruim escondido nos porões da República brasileira. O seu objetivo é quebrar a espinha dorsal de um forte esquema de corrupção no país que envolvia estatais, órgãos públicos e lideranças políticas", ressaltou.

Operação Dominó



Em 2006, Júnior Brasil participou da ‘Operação Dominó’ em Porto Velho. O objetivo era desbaratar uma quadrilha que atuava dentro da Assembleia Legislativa. A ação foi um marco na história da polícia, pois pela primeira vez, a Polícia Federal pediu a prisão de um presidente do Tribunal de Justiça.

Sobre a Reforma da Previdência, o especialista comentou que o Brasil não precisa de uma, mas de várias reformas. A principal, segundo ele, seria a federativa. As cidades não recebem os recursos necessários por parte da União e, isso deve ser feito, levando em consideração as realidades regionais. “Eu digo que o combate à corrupção deve ser obrigatoriamente acompanhado de uma cobrança da sociedade por transparência. O maior remédio contra a corrupção é a transparência.", destacou Júnior Brasil.

Assista a entrevista na íntegra:

