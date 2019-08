Alunos de projetos de qualificação da prefeitura recebem certificados

Cursos como de Introdução à Robótica, Programação e até Youtuber, exercitados pelo Impact Hub atuaram com 108 crianças e adolescentes de 6 a 16 anos | Foto: Suzana Martins/Em Tempo

Manaus - Com um leque de opções para cursos de qualificação, mais de 400 alunos dos projetos ‘Qualifica Manaus’ e ‘Apreendendo Profissões, Empreendo o Futuro 4.0’, foram certificados na tarde desta segunda-feira (29), através da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), pelo programa ‘Manaus Mais Empreendedora’.



A certificação aconteceu no auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, sede da Prefeitura de Manaus, no bairro Compensa, Zona Oeste da capital.

Para o prefeito Arthur Virgílio Neto, Manaus vai se transformar na cidade mais empreendedora do Brasil com a educação e qualificação. “Precisamos de pessoas com inteligência suficiente para enfrentar os desafios que estão vindo para Manaus e para isso estamos investindo nas crianças, adolescentes e nas mulheres”, enfatizou.

Cursos como de Introdução à Robótica, Programação e até Youtuber, exercitados pelo Impact Hub atuaram com 108 crianças e adolescentes de 6 a 16 anos.

477 alunos foram certificados com cursos profissionalizantes e de iniciação | Foto: Suzana Martins/Em Tempo

Outras 369 vagas foram disponibilizadas para alunos da Instituição Inovar Qualificação Profissional e InnovaTech Educação Profissional, dessas vagas, 210 foram exclusivas para o público feminino, em alusão ao Mês da Mulher, pelo fundo Manaus Solidária.



De acordo com a primeira dama de Manaus Elisabeth Valeiko, é muito importante dar oportunidade para as mulheres que não estudaram em algum período da vida e para as crianças. “É um grande investimento que o Prefeito Arthur dá para as crianças, precisamos investir e por isso estamos estimulando essas crianças”, declarou.

Para a titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Conceição Sampaio, o futuro terá profissionais com mão de obra qualificada. “São 477 pessoas recebendo certificação e é ela que nos coloca no mercado de trabalho. Vale destacar que os tempos mudaram e vários avanços tecnológicos da indústria 4.0 já está aí, e precisamos avançar no conhecimento e assegurar que será através da nossa qualificação que teremos oportunidades e a prefeitura de Manaus está garantindo esse futuro”, destacou.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no WhatsApp. Clique aqui!:

Mais de 2 mil pessoas serão beneficiadas com casas populares na BR-174