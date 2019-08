Susam abre mais um centro para teste rápido de HIV, sífilis e hepatite

Manaus - Moradores do bairro Colônia Antônio Aleixo ganham mais um serviço de saúde com a inauguração do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), instalado nesta segunda-feira (29/07) na Policlínica Antônio Aleixo, zona leste de Manaus. O CTA tem livre demanda, ofertando testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites B e C.

Este é o terceiro centro inaugurado em 2019 pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam), por intermédio da Coordenação Estadual de IST/Aids e Hepatites Virais, da Fundação de Medicina Tropical – Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD). Os outros dois estão localizados na Policlínica Gilberto Mestrinho, no Centro, zona sul de Manaus, e no Centro de Atenção Integral à Melhor Idade (Caimi) Ada Viana, no bairro Compensa, na zona oeste.



A gerente do Centro de Especialidades Médicas, Marcia Murad, destacou que, desde abril, o Estado vem ampliando a oferta para dar melhor atenção à população. “A proposta é descentralizar o serviço, para que a população tenha mais rapidez no diagnóstico e, com isso, tenha acesso ao tratamento com mais facilidade”.

O acolhimento dos usuários na unidade vai facilitar o acesso da comunidade aos testes | Foto: Bruno Zanardo / Secom

Livre acesso

O diretor da Policlínica Antônio Aleixo, José Cesar de Carvalho, lembrou que acolhimento dos usuários na unidade vai facilitar o acesso da comunidade aos testes. “A importância do CTA na policlínica, além da descentralização e do acesso rápido, é dar acolhimento para que os usuários tenham livre acesso e ainda quebrar o preconceito e o estigma de fazer um teste rápido de HIV, sífilis e hepatites, fundamentais para a prevenção e para o tratamento em caso de diagnóstico precoce”.

O primeiro dia do novo CTA houve boa adesão dos usuários da policlínica. O assistente social Patrick Rodrigues estava acompanhando a esposa em uma consulta e aproveitou para realizar os testes. “Eu decidi fazer o teste pela praticidade e por conta da oferta para os usuários, porque é muito importante para ter um diagnóstico prévio e que se possivelmente tiver algum tipo de doença, ter como receber o tratamento”.

Até o fim do ano dois novos Centros de Testagem e Aconselhamento serão entregues a população | Foto: Bruno Zanardo / Secom

Novos CTAs

Até o fim do ano, mais dois novos CTAs devem ser entregues à população pela Susam, e a Coordenação Estadual de IST/Aids e Hepatites Virais, ampliando para cinco centros implantados em 2019.

“Ainda neste ano vamos implantar mais dois novos centros de testagem rápida, um na Policlínica Codajás, na zona sul, e outro na Policlínica Zeno Lanzini, na zona leste, para ampliar a oferta, contemplando cinco unidades com CTAs no Estado”, disse a coordenadora estadual de IST/Aids-HV, Dessana Chehuan.

A rede estadual de saúde possui ainda mais dois SAES – Serviço de Assistência Especializado – que também ofertam testagem de HIV, sífilis e hepatites B e C, um na Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) e outro na Fundação Alfredo da Matta (Fuam).

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Hospital Delphina Aziz aumenta oferta de procedimentos na rede pública