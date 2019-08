Vídeo: Polícia Federal deflagra nova fase da 'Maus Caminhos' em Manaus

Manaus - A Polícia Federal do Amazonas (PF-AM) deflagrou a "Operação Eminência Parda", um desdobramento da "Maus Caminhos", na manhã desta terça-feira (30). A operação investiga a prática de crimes de peculato, lavagem de capitais e organização criminosa.

Além de Manaus, ação foi deflagrada no município Boca do Acre (a 1.557 quilômetros da capital), e em Rio Branco, no Acre. Ao todo, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva, um mandado de prisão temporária e 16 mandados de busca e apreensão, além de 7 mandados de bloqueio de contas de pessoas físicas e jurídicas no montante de aproximadamente R$20 milhões.

Conforme investigações da Polícia Federal, um dos alvos da ação é o empresário Gustavo Henrique Macário Bento. Ele é proprietário da empresa G.H. Macário Bento, responsável pelo fornecimento de merenda escolar para o Estado.

Os policiais federais foram vistos saindo da residência de Gustavo, no condomínio Coral Gables, situado no conjunto Morada do Sol, no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus, por volta de 8h, carregando um malote.



Momento que os federais deixam o condomínio | Autor: Divulgação

Investigação

De acordo com o inquérito policial instaurado para investigar os fatos, o empresário Gustavo Henrique e o cunhado dele, um pecuarista da Boca do Acre.

Os dois envolvidos teriam utilizado da empresa fornecedora de refeições para, em conluio com o então administrador de uma organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP) que atuava na administração de hospitais e serviços médicos hospitalares no Estado do Amazonas, desviar recursos públicos federais, mediante a simulação de serviços e outras fraudes, como a prática de sobrepreço, que possibilitaram pagamentos indevidos reiteradas vezes.

Além disso, a investigação criminal também possibilitou a descoberta da possível prática de crime de lavagem de dinheiro por parte do empresário que atua no ramo da pecuária, em cooperação com outros investigados da Operação Maus Caminhos.

De acordo com as provas obtidas, o empresário teria chegado a receber periodicamente e em espécie, a quantia de R$ 1.040.000,00 (um milhão e quarenta mil reais) ou frações, repassada pelo então administrador da OSCIP, com a finalidade de ocultar a origem, natureza e propriedade do dinheiro público desviado por intermédio da referida organização social.

Operação



Eminência parda é uma expressão utilizada para designar aquele que atua de forma oculta, “nos bastidores”, mas que detém grande poder de influência, de decisão e de mando.

Seduc

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-AM) informou que a "Operação Eminência Parda" não investiga contratos firmados pela secretaria na atual administração.

Conforme a secretaria, não há qualquer irregularidade no contrato firmado pela secretaria com a empresa G.H Macário Bento, em fevereiro de 2019.

O referido termo de contrato, nº 04/2019, que tem como objeto o fornecimento de alimentação preparada para as escolas de tempo integral no interior do estado, foi firmado com base no art. 24, inc. IV da Lei 8.666/1993.

“A contratação de caráter emergencial foi feita de maneira transparente e analisada pelos órgãos de controle e fiscalização como, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), que à época entendeu a necessidade da prestação do serviço para assegurar o início do ano letivo”, afirma a secretaria em nota.

O órgão destaca, ainda, que a contratação foi feita somente para o tempo necessário para a concretização do processo licitatório nº 13.7792/19, que já foi encaminhado pela Seduc-AM para a Comissão Geral de Licitação (CGL). Atualmente, o processo licitatório está em análise pela assessoria jurídica do secretaria.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Gabriela Moreno/ TV Em Tempo

Leia Mais:



Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Manaus é a capital do país com maior índice de desemprego