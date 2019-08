Novo reservatório de água vai beneficiar 100 mil pessoas, em Manaus

Manaus - Com capacidade para armazenar 5 milhões de litros, um novo reservatório de água tratada foi entregue, na manhã desta terça-feira (30), na rua Dom Pedro I, localizado no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

A nova unidade, entregue pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, juntamente com o presidente da concessionária Águas de Manaus, Renato Médicis, irá beneficiar aproximadamente 100 mil pessoas na Zona Oeste da capital amazonense.

"Estamos fazendo um belo trabalho em não deixar faltar água para população manauara. O bairro da Compensa não carece de água, mas essa medida é um ato de prevenção ao bairro. Se há a falta de água é por conta de panes no sistema relacionados a energia elétrica", declarou o prefeito Arthur.

Prefeito de Manaus, Arthur Neto | Foto: Leonardo Mota

O reservatório na Compensa completa o grupo de cinco novas unidades que também foram construídas nos bairros Cidade Nova, Cidade de Deus, Colônia Santo Antônio e Jorge Teixeira, este último inaugurado em maio deste ano.

Proximidade com a população

Nos últimos dois meses, o bairro Compensa recebeu uma atenção especial da Águas de Manaus. Equipes do projeto itinerante "Vem com a Gente" percorreram o bairro, promovendo melhorias como instalação de novos hidrômetros, novas ligações de água, extensões de rede e negociação de débitos.

Arthur falou sobre a importância da água tratada | Foto: Leonardo Mota

No total, a Compensa recebeu mais de 33 mil serviços do projeto, beneficiando aproximadamente 70 mil moradores do bairro. Por meio dessa ação de porta em porta, a concessionária conseguiu regularizar um total de 3084 ligações de água tratada na Compensa, eliminando redes irregulares e garantido água de qualidade na torneira dos moradores. Além disso, 5.107 hidrômetros foram substituídos.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Samara Maciel/ Tv Em Tempo

Leia mais:

Hospital Delphina Aziz aumenta oferta de procedimentos na rede pública

Alunos de projetos de qualificação da prefeitura recebem certificados