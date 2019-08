Bairro Zumbi recebe mutirão de infraestrutura

Manaus- Mais de 30 ruas do bairro Zumbi 1, na Zona Leste, já receberam melhorias na primeira fase do mutirão de serviços básicos realizado pela Prefeitura de Manaus, dentro do programa de Requalificação Urbana e Viária, o “Requalifica”.

Com mais de dois meses de trabalho, o local recebe manutenção da malha viária, implantação de tubulação subterrânea e construção de escadaria em concreto, realizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

As melhorias já chegaram às vias Oscar Romério, Florestal e Índio Ajuricaba. Nesta terça-feira, (30), os serviços concentram-se na rua Antenor Cavalcante. Segundo o coordenador de obras da zona Leste, Flávio Lima, a localidade recebeu, aproximadamente, 600 toneladas de Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ), massa asfáltica de alta durabilidade.

“Aqui nós tivemos 100 servidores atuando nas ruas do Zumbi em várias frentes de trabalho. Nossos serviços vão garantir segurança no tráfego local e qualidade de vida aos moradores da localidade, como nos determinou o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, no planejamento das obras”, destacou o coordenador.

Para a moradora Etelvina Assis, que vive há 17 anos no bairro, o dia a dia da comunidade vai mudar depois que a prefeitura construir os 200 degraus de escadaria em concreto na rua Marcelo Santos. A nova estrutura vai permitir a passagem segura dos moradores, antes feita por uma escada de madeira.

“Antes, os nossos idosos tinham que dar uma volta no quarteirão porque a escada de madeira era escorregadia e não oferecia segurança alguma. Agora estaremos seguros para subir a escada, que é um dos acessos mais utilizados aqui", comentou.

Ainda na área da escadaria, outras intervenções estão sendo realizadas como a construção de meio-fio, contenção em muro de arrimo e a implantação de caixas coletoras com a desobstrução e revitalização das tampas em concreto armado - e drenagem profunda de 50 metros. Os trabalhos na área continuam até todas as vias do Zumbi 1 serem contempladas pelo mutirão.

Mais obras

Ao todo, 15 vias do bairro serão revitalizadas em toda a sua estrutura com obra de recapeamento, como as ruas Bom Jesus, Santa Rita, Palmeiras, Marcelino, Dr. Pegoraro, Dr. Basílio e outras principais da comunidade.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Susam abre mais um centro para teste rápido de HIV, sífilis e hepatite