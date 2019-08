Praça da Matriz recebe ação do 'Julho Amarelo' nesta quarta-feira (31)

Manaus - A praça da Matriz, no centro da capital amazonense, recebe nesta quarta-feira (31), das 8h às 16h, atividade da campanha "Julho Amarelo para o combate às hepatites virais.

A programação é mais uma estratégia da campanha da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que tem como meta a intensificação das ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais, executada por todas as unidades de saúde.



Durante o mês de julho, as unidades de saúde intensificaram a oferta de testagem rápida para detecção precoce das hepatites B e C, a oferta de vacina contra hepatites A e B, e a distribuição de preservativos para evitar a transmissão da doença por meio da relação sexual, além do trabalho de Educação em Saúde com orientações sobre sintomas, diagnóstico, prevenção e tratamento.

Na programação na praça da Matriz, que será executada com o apoio de profissionais dos Distritos de Saúde Norte, Sul, Leste, Oeste e rural, a população também terá acesso aos serviços de vacinação e testagem rápida para hepatites B e C, sífilis e HIV, por meio da Unidade Móvel.

*Com informações da assessoria

