Ação oferece exames gratuitos para mulheres na Zona Leste de Manaus

Manaus- A unidade móvel Sesc Saúde da Mulher está oferecendo exames gratuitos de mamografia e preventivo na Paróquia Cristo Rei, situada na Rua Edmundo Soares, bairro São José 3, Zona Leste de Manaus. A ação vai de 1 de agosto a 25 de outubro.

Os atendimentos terão início a partir do dia ,(1), de agosto, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 16h. A expectativa é que a unidade realize 2.760 exames, sendo 1.380 preventivos e 1.380 mamografias.

As mulheres de 40 a 49 anos que desejarem fazer o exame de mamografia precisam levar a xerox do RG, CPF, Cartão do SUS, comprovante de residência e encaminhamento médico, acima de 50 anos não é necessário apresentar encaminhamento médico, somente os documentos.

Para o preventivo a faixa etária é de 25 a 64 anos, as mulheres interessadas devem levar xerox do RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência.

