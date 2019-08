Mais de 200 pessoas são atendidas em campanha contra Hepatites na Fuam

Manaus- A Campanha contra Hepatites Virais, realizada na Fundação Alfredo da Matta na última sexta-feira (26), encerrou o dia com 284 pessoas atendidas. Este foi o número de pacientes que fizeram teste para hepatites B e C na Gerência de Infecções Sexualmente Transmissíveis (GSTI), somado ao número de pessoas que buscaram a vacina contra hepatite B.



No total, 215 pessoas fizeram teste rápido para hepatites, tendo como resultado quatro casos positivos para hepatite B e um caso positivo para hepatite C. Todos os atendimentos incluíram consultas de aconselhamento, e os pacientes que tiveram resultado positivo foram encaminhados para iniciar tratamento.

Vacina para hepatite B

A procura pela vacina também teve boa adesão. Os pacientes que estavam em salas de espera receberam informativos sobre as hepatites e orientados sobre a importância dos cuidados e prevenção, incluindo a vacina. Ao final do dia, 69 pacientes receberam a dose da vacina para hepatite B.

Julho Amarelo

A Campanha contra Hepatites Virais realizada na Fundação Alfredo da Matta integrou programação do Julho Amarelo, organizado pela Coordenação Estadual de IST/Aids e Hepatites Virais, da Secretaria de Estado de Saúde (Susam).

O Julho Amarelo visa alertar a população sobre medidas de prevenção contra as hepatites virais, a importância do diagnóstico e tratamento dessas doenças que são silenciosas e de evolução lenta, mas que podem progredir para doenças graves, comprometendo principalmente o fígado.

Em 2018, somente na Fuam, foram diagnosticados 47 casos de hepatites, sendo 15 de hepatite B e 32 de hepatite C. Em 2019, dados do 1º semestre do Departamento de Controle de Doenças e Epidemiologia da Fuam indicam 21 casos positivos de hepatite B e oito casos positivos para hepatite C.

No total, a Gerência de IST já realizou, neste mesmo período, 2.814 testes rápidos para hepatite B e 2.814 testes rápidos para hepatite C.

A Fuam oferece o serviço de testagem rápida diariamente, na GSTI. A vacina também é ofertada aos usuários, na sala de Vacina.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Praça da Matriz recebe ação do 'Julho Amarelo' nesta quarta-feira (31)