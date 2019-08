Com o verão, consumidores têm optado pelo comércio popular

Manaus - Com o verão amazônico, as temperaturas na capital amazonense começam a subir e o nível do rio Negro começa a baixar. Devido à estiagem, diversos produtos nas feiras de Manaus começam a aparecer em abundância e, consequentemente, com o melhor preço para o consumidor.

O Portal EM TEMPO esteve na Feira da Manaus Moderna para conversar com feirantes e clientes sobre a melhor época para comprar as frutas e verduras e ainda economizar. A procura por frutas específicas que estão na época, como abacaxi e laranja, faz com que os preços desses produtos custem até a metade do que custam em outras épocas do ano. Geralmente, nas feiras populares, a unidade do abacaxi era vendida em até R$ 6, já quando a fruta está na época, a unidade do abacaxi sai até por R$ 4.

A laranja e o abacaxi são alguns dos produtos que estão em abundância nas feiras da cidade | Foto: Leonardo Mota

De acordo com a Secretaria Municipal de Abastecimento, Agricultura, Centro e Comércio Informal (Semacc), Manaus possui 34 feiras fixas e duas volantes, administradas pela Secretaria. Segundo a Agência de Desenvolvimento Sustentável(ADS), somente nos seis primeiros meses de 2019, as Feiras de Produtos Regionais movimentaram mais de R$ 10 milhões. Foram cerca de 3,5 milhões em quilos de produtos regionais vendidos nas feiras volantes do Amazonas.

Geraldo Humberto, feirante a quase dez anos, explica que no verão e no final do ano a procura por frutas e verduras cresce | Foto: Leonardo Mota

De acordo com o feirante Geraldo Humberto, a procura pelas frutas aumenta, principalmente, quando a nível do rio diminui. "No verão, as pessoas gostam de vir fazer a feira e comprar muitas frutas e verduras. Quando o rio baixa, a procura é maior por certas frutas, mas o que é bom para alguns produtos, não é favorável para outros. Por exemplo, o maracujá e banana prata ficam escassos e caros nessa época", afirma.

Para quem pesquisa tanto em supermercados quanto em feiras, comprar no mercado popular ainda é a opção mais barata no que se refere às frutas e verduras. Segundo o autônoma Fernando Silva, que compra na feira da Manaus Moderna toda semana, os benefícios para quem faz as compras no bairro Centro são os preços, além de ter frutas mais frescas disponíveis. "Eu venho toda semana na feira e aqui o preço compensa muito mais que nos supermercados. A vantagem é que no 'boca a boca' você pode negociar com o feirante e ainda comprar os produtos mais frescos que nos supermercados", comenta.

Clientes aproveitam a época do ano para fazer as compras de casa e economizar | Foto: Leonardo Mota

Frutas em falta

Dentre as frutas que estão em falta nas feiras e supermercados está o mamão, a banana prata e a melancia. Segundo produtores, o quilo do mamão até o final do ano deve ficar em torno de R$ 5, devendo voltar em janeiro ao preço que habitualmente é comercializado, ou seja, em torno de R$ 2 o quilo.

A banana prata é um dos produtos que está em falta nas feiras | Foto: Leonardo Mota

Quando o produto fica escasso devido as condições climáticas o preço também é influenciado. "Como o mamão é um dos produtos que está em falta, ele está mais caro na feira. O pessoal que vem comprar aqui reclama do valor, mas ele vem da Várzea caro e nós só repassamos", afirma a feirante Elizete Conceição.

